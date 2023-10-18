В Ростове на Советской троллейбус врезался в легковушку

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону троллейбус протаранил легковушку. Авария случилась 18 октября на улице Советской.По словам очевидцев, водитель «Хендай» выезжал на большой скорости со стороны 9-й Линии. Он хотел проскочить, но попал под колеса троллейбуса. От сильного удара стекла легковушки треснули. На месте работали сотрудники ДПС.По какой причине машины столкнулись и есть ли пострадавшие, пока не известно. Официальных комментариев в УГИБДД по Ростовской области не давали.