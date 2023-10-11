В Ростове на Западном военный грузовик столкнулся с «Ладой»

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону на Западном военный грузовик столкнулся с «Ладой». Авария произошла вечером 10 октября.По словам горожан, ДТП случилось на пересечении Малиновского и Еременко. На снимках видно, что военный грузовик врезался в легковушку. Большегруз протаранил боковые двери «Лады». На месте дежурили сотрудники ДПС.При каких обстоятельствах машины столкнулись и есть ли пострадавшие, не сообщается. Официальных комментариев в УГИБДД по Ростовской области пока не давали.