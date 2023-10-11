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В Ростове на Западном военный грузовик столкнулся с «Ладой»

В Ростове на Западном военный грузовик столкнулся с «Ладой»
В Ростове-на-Дону на Западном военный грузовик столкнулся с «Ладой». Авария произошла вечером 10 октября.

По словам горожан, ДТП случилось на пересечении Малиновского и Еременко. На снимках видно, что военный грузовик врезался в легковушку. Большегруз протаранил боковые двери «Лады». На месте дежурили сотрудники ДПС.

При каких обстоятельствах машины столкнулись и есть ли пострадавшие, не сообщается. Официальных комментариев в УГИБДД по Ростовской области пока не давали.
Фото: Соцсети.
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