В Ростове на Шолохова произошло массовое ДТП с участием такси

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием такси. Авария случилась вечером 21 октября на проспекте Шолохова, недалеко от Пригородного автовокзала.Участниками происшествия стали три иномарки. Одна из машин выезжала со второстепенной дороги на главную и допустила столкновение с другим авто. По инерции машина задела еще одну проезжающую легковушку. В результате аварии никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.