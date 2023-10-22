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В Ростове на Шолохова произошло массовое ДТП с участием такси

В Ростове на Шолохова произошло массовое ДТП с участием такси
В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием такси. Авария случилась вечером 21 октября на проспекте Шолохова, недалеко от Пригородного автовокзала.

Участниками происшествия стали три иномарки. Одна из машин выезжала со второстепенной дороги на главную и допустила столкновение с другим авто. По инерции машина задела еще одну проезжающую легковушку. В результате аварии никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Фото: Соцсети.
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