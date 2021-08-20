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В Ростове на Пушкинской произошло массовое ДТП с участием «Инфинити»

В Ростове на Пушкинской произошло массовое ДТП с участием «Инфинити»

В Ростове на Пушкинской произошло массовое ДТП с участием трех люксовых авто. Авария случилась днем 23 августа в районе дома № 50 по проспекту Соколова.

Участниками аварии стали «Хендай Кретта», «Инфинити G35» и «Рендж Ровер Эвок». По предварительным данным, 27-летний водитель «Хендай» двигался со стороны улицы Горького в сторону Суворова. Не справившись с управлением, он въехал в проезжающую мимо «Инфинити». От удара дорогую иномарку откинуло на «Рендж Ровер».



Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, все три автомобиля получили механические повреждения.

К счастью, никто из автомобилистов не пострадал. А вот их кошелькам придется несладко. Ведь ремонт таких авто обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, в результате столкновения авто упал столб с дорожным знаком. Его виновнику ДТП также придется восстанавливать за свой счет.

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