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В Ростове на Шолохова «Хендай» заехал на капот другой машины

В Ростове на Шолохова «Хендай» заехал на капот другой машины
В Ростове на проспекте Шолохова легковой автомобиль заехал на капот другой машины. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в социальных сетях.

Авария случилась днем 15 марта. «Хендай» заехал на капот другого автомобиля. Как так получилось, неизвестно. Вероятно, машина двигалась на большой скорости и на повороте буквально «залетела» на легковушку. У машины погнуло переднюю часть.

- Даже смотреть страшно, - пишут пользователи в комментариях.

В происшествии, вероятно, никто не пострадал.
Фото: соцсети
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