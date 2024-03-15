В Ростове на Шолохова «Хендай» заехал на капот другой машины

Фото: соцсети

В Ростове на проспекте Шолохова легковой автомобиль заехал на капот другой машины. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в социальных сетях.Авария случилась днем 15 марта. «Хендай» заехал на капот другого автомобиля. Как так получилось, неизвестно. Вероятно, машина двигалась на большой скорости и на повороте буквально «залетела» на легковушку. У машины погнуло переднюю часть.- Даже смотреть страшно, - пишут пользователи в комментариях.В происшествии, вероятно, никто не пострадал.