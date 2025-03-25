В Ростове на Шаумяна произошел пожар в доходном доме Иосифа Моргулиса

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В центре Ростова горел доходный дом Иосифа Моргулиса. Происшествие случилось 25 марта около 20:00.Возгорание произошло в подвале четырехэтажки на улице Шаумяна, 67. Пламя охватило около трех квадратных метров. На вызов приехали спасатели. Примерно за полчаса они потушили огонь.- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в донском ГУ МЧС. – В результате ЧП никто не пострадал.Дом был построен в конце XIX века. До революции там был размещен Азово-Донской коммерческий банк. В настоящее время дом жилой. Он является объектом культурного наследия.