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В Ростове на Шаумяна произошел пожар в доходном доме Иосифа Моргулиса

В Ростове на Шаумяна произошел пожар в доходном доме Иосифа Моргулиса
В центре Ростова горел доходный дом Иосифа Моргулиса. Происшествие случилось 25 марта около 20:00.

Возгорание произошло в подвале четырехэтажки на улице Шаумяна, 67. Пламя охватило около трех квадратных метров. На вызов приехали спасатели. Примерно за полчаса они потушили огонь.

- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в донском ГУ МЧС. – В результате ЧП никто не пострадал.

Дом был построен в конце XIX века. До революции там был размещен Азово-Донской коммерческий банк. В настоящее время дом жилой. Он является объектом культурного наследия.
Фото: Соцсети
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