В Ростове двое едва не погибли при пожаре в 100-летнем доме

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону два человека едва не погибли при пожаре в старинном доме. Происшествие случилось 3 августа на улице Станиславского, 100.Огонь вспыхнул в одной из квартир четырехэтажки около 23:00. На вызов приехали свыше 30 спасателей на 10 единицах спецтехники. Предварительно, сотрудники эвакуировали двух человек из очага возгорания.- Общая площадь пожара составляла около 10 квадратных метров, - сообщили в донском ГУ МЧС. – В результате ЧП никто не пострадал.Дом № 100 на улице Станиславского был построен в 1911 году. Несмотря на вековой возраст, он не признан объектом культурного наследия.