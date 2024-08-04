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В Ростове двое едва не погибли при пожаре в 100-летнем доме

В Ростове двое едва не погибли при пожаре в 100-летнем доме
В Ростове-на-Дону два человека едва не погибли при пожаре в старинном доме. Происшествие случилось 3 августа на улице Станиславского, 100.

Огонь вспыхнул в одной из квартир четырехэтажки около 23:00. На вызов приехали свыше 30 спасателей на 10 единицах спецтехники. Предварительно, сотрудники эвакуировали двух человек из очага возгорания.

- Общая площадь пожара составляла около 10 квадратных метров, - сообщили в донском ГУ МЧС. – В результате ЧП никто не пострадал.

Дом № 100 на улице Станиславского был построен в 1911 году. Несмотря на вековой возраст, он не признан объектом культурного наследия.
Фото: Ростов.ру
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