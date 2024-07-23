В Ростове на Северном четверо парней ограбили пункт выдачи заказов

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону на Северном четверо неизвестных парней ограбили пункт выдачи онлайн-заказов. Инцидент случился 23 июля около 3:00.Четверо неизвестных молодых людей в чёрных балаклавах взломали замок пункта выдачи заказов популярного маркетплейса. Они поспешно забежали внутрь и начали быстро искать что-то ценное. Однако они не знали, что в пункте выдачи не бывает кассы. Кроме того, все их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.Мелкие воришки унесли с собой рабочий ноутбук и 12 тысяч рублей. Воспитанные грабители перед уходом потушили свет и покинули помещение.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Благодаря кадрам с камеры, задержание мелких грабителей не за горами.- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.