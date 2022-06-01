В Ростове пожилая женщина попала под колеса самосвала
В донской столице пожилая женщина попала под колеса самосвала. Происшествие случилось вечером 2 июня на Ворошиловском проспекте.
Водитель большегрузной машины ехал со стороны площади Гагарина. В этот момент в неположенном месте дорогу решила перейти пожилая женщина. Шофер не успел притормозить и сбил ее.
- В результате случившегося 75-летняя женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.