Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове пожилая женщина попала под колеса самосвала

В Ростове пожилая женщина попала под колеса самосвала
В донской столице пожилая женщина попала под колеса самосвала. Происшествие случилось вечером 2 июня на Ворошиловском проспекте.

Водитель большегрузной машины ехал со стороны площади Гагарина. В этот момент в неположенном месте дорогу решила перейти пожилая женщина. Шофер не успел притормозить и сбил ее.

- В результате случившегося 75-летняя женщина получила травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.