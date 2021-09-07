В Ростове на Сельмаше 83-летняя женщина попала под колеса легковушки

В Ростове-на-Дону женщина-водитель легковушки сбила пенсионерку. ДТП случилось 9 сентября около 10:30 на проспекте Сельмаш.По предварительной информации, 42-летняя автомобилистка за рулем «Дэу Нексия» ехала со стороны улицы Веры Пановой в направлении площади Комбайностроителей. В районе дома № 29 на проспекте Сельмаш на проезжую часть вышла 83-летняя бабушка. Женщина-водитель ударила по тормозам, но было уже поздно: пешеход попал под колеса машины.- В результате ДТП пострадала 83-летняя женщина, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.