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В Ростове на Сельмаше 83-летняя женщина попала под колеса легковушки

В Ростове на Сельмаше 83-летняя женщина попала под колеса легковушки
В Ростове-на-Дону женщина-водитель легковушки сбила пенсионерку. ДТП случилось 9 сентября около 10:30 на проспекте Сельмаш.

По предварительной информации, 42-летняя автомобилистка за рулем «Дэу Нексия» ехала со стороны улицы Веры Пановой в направлении площади Комбайностроителей. В районе дома № 29 на проспекте Сельмаш на проезжую часть вышла 83-летняя бабушка. Женщина-водитель ударила по тормозам, но было уже поздно: пешеход попал под колеса машины.

- В результате ДТП пострадала 83-летняя женщина, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

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