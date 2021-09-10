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В Ростове на Привокзальной мужчина погиб под колесами трамвая: видео

В Ростове на Привокзальной мужчина погиб под колесами трамвая: видео
В Ростове трамвай насмерть сбил мужчину. Трагедия случилась утром 14 сентября на Привокзальной площади.

По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем трамвая ехала со стороны улицы Красноармейской к Большой Садовой. В районе дома № 3 перед трамваем оказался мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Женщина-водитель общественного транспорта не успела остановиться. Трамвай сбил пешехода.

- Мужчина получил слишком тяжелые травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Личность погибшего еще устанавливается.
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