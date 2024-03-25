В Ростове на Ленина «Рено Логан» съехал на углубленный тротуар

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Автомобиль марки "Рено Логан", двигаясь по проспекту Ленина в Ростове, съехал с дороги на углубленную часть тротуара. Происшествие случилось 24 марта в районе дома № 97.Водитель автомобиля потерял контроль над машиной, и она непроизвольно съехала с проезжей части на углубленный тротуар около многоквартирного дома. Легковушка застряла и не могла самостоятельно выбраться. Вероятно, водителю потребовалась помощь, чтобы выбраться из "ловушки".Однако пока не известно, были ли в происшествии пострадавшие.