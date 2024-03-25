Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Ленина «Рено Логан» съехал на углубленный тротуар

В Ростове на Ленина «Рено Логан» съехал на углубленный тротуар
Автомобиль марки "Рено Логан", двигаясь по проспекту Ленина в Ростове, съехал с дороги на углубленную часть тротуара. Происшествие случилось 24 марта в районе дома № 97.

Водитель автомобиля потерял контроль над машиной, и она непроизвольно съехала с проезжей части на углубленный тротуар около многоквартирного дома. Легковушка застряла и не могла самостоятельно выбраться. Вероятно, водителю потребовалась помощь, чтобы выбраться из "ловушки".

Однако пока не известно, были ли в происшествии пострадавшие.
соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.