В Ростове на Красноармейской толпа неизвестных избила двух парней

Фото: социальные сети (Это Ростов)

В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской неизвестные избили двух парней. Происшествие случилось в ночь на 13 марта неподалеку от пересечения с Крепостным переулком. Кадры разлетелись по соцсетям.По словам очевидцев, двое приятелей в оранжевых жилетках шли с концерта в клубе. Около дома № 157 у них произошел конфликт с компанией из 5-6 молодых людей. Вскоре завязалась массовая драка. Парни в жилетках пытались отбиться, но силы были неравны. После мордобоя все участники конфликта разошлись.Официальной информации о произошедшем пока нет.