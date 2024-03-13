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В Ростове на Красноармейской толпа неизвестных избила двух парней

В Ростове на Красноармейской толпа неизвестных избила двух парней
В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской неизвестные избили двух парней. Происшествие случилось в ночь на 13 марта неподалеку от пересечения с Крепостным переулком. Кадры разлетелись по соцсетям.

По словам очевидцев, двое приятелей в оранжевых жилетках шли с концерта в клубе. Около дома № 157 у них произошел конфликт с компанией из 5-6 молодых людей. Вскоре завязалась массовая драка. Парни в жилетках пытались отбиться, но силы были неравны. После мордобоя все участники конфликта разошлись.

Официальной информации о произошедшем пока нет.
Фото: социальные сети (Это Ростов)
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