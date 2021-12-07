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В Ростове на Извилистой загорелась бочка со смолой

В Ростове на Извилистой загорелась бочка со смолой

В Ростове-на-Дону на загорелось бочка со смолой. Происшествия случилось ночью 9 декабря.

Жители улицы Извилистой уже спали, когда на территории недостроенного супермаркета возле дома№7 вспыхнул пожар. Однако нашлись очевидцы, который вызвали на помощь пожарных. По всюду распространялся едкий дым. Прибывшие спасатели подогнали спецтехнику и принялись тушить пламя. К тому моменту огонь бушевал уже на 15 квадратных метрах. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области к трем часам ночи пожар был ликвидирован. Для тушения привлекались 17 спасателей и пять единиц техники.
Фото: Ростов Главный
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