В Ростове на ГПЗ-10 реанимобиль с пациентом перевернулся после ДТП

В Ростове машина скорой помощи попала в ДТП. Авария произошла днем 11 сентября в районе ГПЗ-10.По словам очевидцев, «неотложка» везла в больницу пациента с инфарктом миокарда. На перекрестке машине не уступила дорогу «Тойота». В результате от удара реанимобиль опрокинулся на бок.В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что машины получили механические повреждения. К счастью, в результате ЧП обошлось без пострадавших.О состоянии пациента с инфарктом ничего не известно.