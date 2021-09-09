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В Ростове на ГПЗ-10 реанимобиль с пациентом перевернулся после ДТП

В Ростове на ГПЗ-10 реанимобиль с пациентом перевернулся после ДТП
В Ростове машина скорой помощи попала в ДТП. Авария произошла днем 11 сентября в районе ГПЗ-10.

По словам очевидцев, «неотложка» везла в больницу пациента с инфарктом миокарда. На перекрестке машине не уступила дорогу «Тойота». В результате от удара реанимобиль опрокинулся на бок.

В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что машины получили механические повреждения. К счастью, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

О состоянии пациента с инфарктом ничего не известно.
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