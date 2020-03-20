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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с реанимобилем

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с реанимобилем
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла на улице Мендинского 24 марта около 15:30.

По предварительным данным, в районе дома № 2а столкнулись «Киа Соренто» под управлением 48-летнего водителя и реанимобиль, за рулём которого был 29-летний мужчина.

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Пациента, который находился в «скорой», отвезли в больницу на другом медицинском автомобиле.

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