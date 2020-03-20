В Ростове-на-Дону произошло ДТП с реанимобилем



Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла на улице Мендинского 24 марта около 15:30.



По предварительным данным, в районе дома № 2а столкнулись «Киа Соренто» под управлением 48-летнего водителя и реанимобиль, за рулём которого был 29-летний мужчина.



- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Пациента, который находился в «скорой», отвезли в больницу на другом медицинском автомобиле.