Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Двинской в квартире случился пожар

В Ростове на Двинской в квартире случился пожар
В Ростове-на-Дону на Двинской горела квартира. Огонь вспыхнул около 16:05 в доме № 24/1.

Вспыхнула одна из квартир на восьмом этаже. Спустя пару минут огонь охватил жилплощадь в восемь квадратных метров. Пешеходы увидели, как из окна повалили клубы черного дыма, они сразу же вызвали сотрудников МЧС.

По словам жителей, мужчина самостоятельно поджег квартиру и выкидывал из окна вещи.

- Для тушения привлекли 16 спасателей на четырех спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Яндекс.карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.