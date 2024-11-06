В Ростове на Двинской в квартире случился пожар

Фото: Яндекс.карты

В Ростове-на-Дону на Двинской горела квартира. Огонь вспыхнул около 16:05 в доме № 24/1.Вспыхнула одна из квартир на восьмом этаже. Спустя пару минут огонь охватил жилплощадь в восемь квадратных метров. Пешеходы увидели, как из окна повалили клубы черного дыма, они сразу же вызвали сотрудников МЧС.По словам жителей, мужчина самостоятельно поджег квартиру и выкидывал из окна вещи.- Для тушения привлекли 16 спасателей на четырех спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.