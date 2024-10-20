В Ростове 42-летний мужчина выпрыгнул из окна горящей многоэтажки

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал, выпрыгнув из окна горящей многоэтажки. Пожар вспыхнул ночью 20 октября на улице Волкова.По предварительным данным, огонь разгорелся на четвертом этаже в одной из квартир. 42-летний хозяин курил сигареты, но потушить забыл и заснул. Спустя некоторое время огонь охватил жилплощадь 20 квадратов. Тогда очевидцы вызвали сотрудников МЧС.Однако мужчина не мог ждать спасателей и сам выпрыгнул из окна квартиры.- Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. В доме отсутствовал пожарный извещатель, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Мужчину с множественными травмами доставили в медучреждение.