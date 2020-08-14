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В Ростове-на-Дону женщина на «Киа Рио» сбила мотоциклиста

В Ростове-на-Дону женщина на «Киа Рио» сбила мотоциклиста
Авария с участием иномарки и мотоцикла произошла в донской столице. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 августа около 7:30 на улице Уланской, 9.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 32-летняя женщина на «Киа Рио» двигалась по улице Вавилова. По предварительной информации, доехав до перекрестка, она начала поворачивать налево, но не заметила, как к ее иномарке приблизился мотоцикл «Омакс». В итоге легковушка врезалась в двухколесный транспорт.

- В результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист, - добавили в ведомстве. - С травмами мужчину госпитализировали.

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