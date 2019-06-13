Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону задержали парней, за ночь угнавших два автомобиля

В Ростове-на-Дону задержали парней, за ночь угнавших два автомобиля
В Ростове правоохранители арестовали двух парней, которые за одну ночь успели угнать два автомобиля. Они были замечены мужчиной, который увидел, как они пытались вскрыть его машину.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленники орудовали в ночь на 16 июня. В одном из жилых домов Пролетарского района города мужчина увидел, как двое неизвестных вскрыли его машину, пробрались вовнутрь и пытались что-то украсть. Он выбежал на улицу, но они испугались и скрылись.

Владелец авто обратился в полицию. Правоохранители приехали на место и стали осматривать. В это время они заметили, как поблизости в кустах прячется человек. Им оказался один из тех, кто ночью взломал машину пострадавшего.

В ходе разбирательств удалось найти и его подельника. Оказалось, что они украли автомобиль «ВАЗ-2107», после чего в другом районе Ростова «пересели» в «ВАЗ-21043». Позже они попытались снять аккумулятор в одном из припаркованных автомобилей, однако были замечены. На двух фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- Ими оказались двое местных жителей 20 и 19 лет, - сообщили в ведомстве. – Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.