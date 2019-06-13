В Ростове-на-Дону задержали парней, за ночь угнавших два автомобиля



В Ростове правоохранители арестовали двух парней, которые за одну ночь успели угнать два автомобиля. Они были замечены мужчиной, который увидел, как они пытались вскрыть его машину.



Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленники орудовали в ночь на 16 июня. В одном из жилых домов Пролетарского района города мужчина увидел, как двое неизвестных вскрыли его машину, пробрались вовнутрь и пытались что-то украсть. Он выбежал на улицу, но они испугались и скрылись.



Владелец авто обратился в полицию. Правоохранители приехали на место и стали осматривать. В это время они заметили, как поблизости в кустах прячется человек. Им оказался один из тех, кто ночью взломал машину пострадавшего.



В ходе разбирательств удалось найти и его подельника. Оказалось, что они украли автомобиль «ВАЗ-2107», после чего в другом районе Ростова «пересели» в «ВАЗ-21043». Позже они попытались снять аккумулятор в одном из припаркованных автомобилей, однако были замечены. На двух фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Кража».



- Ими оказались двое местных жителей 20 и 19 лет, - сообщили в ведомстве. – Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.