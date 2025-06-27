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В Ростове-на-Дону в результате пожара мужчина получил ожоги

В Ростове-на-Дону в результате пожара мужчина получил ожоги
В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадал мужчина. Инцидент произошёл 27 июня по адресу: улица Инициативная, дом 57.

По предварительной информации, пожар в квартире одноэтажного дома начался ранним утром. Очевидцы заметили дым и сообщили о происшествии в пожарную службу.

На место происшествия прибыли спасатели. Они вывели 44-летнего мужчину из горящего помещения. Однако хозяин квартиры получил ожоги. Ему потребовалась помощь медицинских работников.

По информации, полученной от регионального управления МЧС, пожар был потушен на территории 25 квадратных метров.
Фото: Дондей
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