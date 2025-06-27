В Ростове-на-Дону в результате пожара мужчина получил ожоги

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадал мужчина. Инцидент произошёл 27 июня по адресу: улица Инициативная, дом 57.По предварительной информации, пожар в квартире одноэтажного дома начался ранним утром. Очевидцы заметили дым и сообщили о происшествии в пожарную службу.На место происшествия прибыли спасатели. Они вывели 44-летнего мужчину из горящего помещения. Однако хозяин квартиры получил ожоги. Ему потребовалась помощь медицинских работников.По информации, полученной от регионального управления МЧС, пожар был потушен на территории 25 квадратных метров.