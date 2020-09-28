Эксперт назвал причину возникновения пыльной бури в Ростове
Названа причина пыльной бури в Ростове и Ростовской области. Пыльные частицы превратили город на Дону в пыльную беспросветную пустыню.
Разбушевавшаяся 30 сентября стихия подняла частицы пыли и песка в воздух, создав облако пыли над городом. Люди стали делиться фотографиями и видео, на которых из-за пыли не видно объектов, находящихся на расстоянии вытянутой руки. Кандидат географических наук Вера Сорокина рассказала порталу DonDay.ru, с чем связана пыльная буря в Ростовской области.
По словам специалиста, на образование пылевых бурь влияют сильные восточные ветры, которые возникают в результате перепада атмосферного давления в зоне столкновения циклона и антициклона. Кроме того, на пыльные облака влияют засушливость почвы, отсутствие или слабое развитие растительного покрова или длительное отсутствие осадков, а также наличие больших открытых пространств.
Пыльная буря образовывается в результате переноса ветром мелких частиц почвы: более легкие улетают на большее расстояние, а тяжелые падают и выбивают новые частицы, создавая цепную реакцию. Таким образом появляются облака пыли, которые разлетаются на большие территории.
Примечательно, что пыльные бури случаются довольно редко - примерно раз в 10 лет. Они наносят урон растениям, затрудняют движение транспорта и, как следствие, являются причинами дорожно-транспортных происшествий на дороге.
Напомним, сильный ветер ожидается в Ростове и Ростовской области как минимум еще сутки. Порывы в некоторых районах достигнут 24 метров в секунду.