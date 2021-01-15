В Ростове-на-Дону сгорел гараж

В Октябрьском районе города Ростова сгорел гараж. Здание загорелось утром 18 января.По предварительной информации, гараж вспыхнул на пересечении улицы Армейской с переулком Дальним около 11 часов утра. Прохожие, увидев столб черного дыма, вызвали бригаду спасателей.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили восемь пожарных и две спецмашины. Пока спасатели были в пути, огонь распространился на площади в несколько десятков квадратов.Пламя удалось ликвидировать через час. По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал. Находился ли внутри гаража транспорт, пока не известно.