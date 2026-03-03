В Ростове-на-Дону рухнула крыша исторического дома в Университетском

Фото: Donday

В Ростове рухнула крыша исторического дома по адресу: Университетский переулок, 63. Там расположен доходный дом Е. Н. Севастопуло.Как сообщает Donday со ссылкой на жителей соседнего дома, обрушение произошло ночью 1-2 марта. Крыша и перекрытия обвалились, превратив объект культурного наследия в коробку из стен.На место происшествия приехали ремонтники, убрали обломки с придомовой территории. Также заколотили окна со стороны двора — через них было видно зияющую пустоту на месте крыши. По словам местных, дом весь 2025 год стоял без стекол в окнах, и никого это не волновало.Напомним, в августе 2025 года в доме начали ремонтные работы. Предполагалось, что это будет реставрация. Однако многим жителям города кажется, что подрядчик только усугубил плачевное состояние здания. Люди задаются вопросом, неужели нужна такая реставрация, которая лишает город аутентичности.