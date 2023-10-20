В Зернограде на предприятии рухнула крыша элеватора

Фото: СоцСети

В городе Зернограде Ростовской области на предприятии обрушилась крыша элеватора. Кадрами в соцсетях 20 октября поделились очевидцы.Инцидент случился на улице Чехова, где расположен местный комбинат. На кадрах видно, что у здания обвалилась часть кровли, ее элементы свисают вниз, создавая большую опасность для людей.Вероятно, здание необходимо отреставрировать. Каркас крыши со временем износился и стал непрочным.Есть ли пострадавшие при обвале, пока не известно.