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В Зернограде на предприятии рухнула крыша элеватора

В Зернограде на предприятии рухнула крыша элеватора
В городе Зернограде Ростовской области на предприятии обрушилась крыша элеватора. Кадрами в соцсетях 20 октября поделились очевидцы.

Инцидент случился на улице Чехова, где расположен местный комбинат. На кадрах видно, что у здания обвалилась часть кровли, ее элементы свисают вниз, создавая большую опасность для людей.

Вероятно, здание необходимо отреставрировать. Каркас крыши со временем износился и стал непрочным.

Есть ли пострадавшие при обвале, пока не известно.
Фото: СоцСети
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