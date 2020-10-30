В Ростове-на-Дону рабочему пришили отпиленную станком руку

В Ростове хирурги городской больницы скорой медицинской помощи провели уникальную операцию, пришив кисть руки рабочему. Об этом 3 ноября рассказали в ГБСМП Ростова-на-Дону.Во время работы на станке для резки металла рука 25-летнего ростовчанина попала под «гильотину». Острым лезвием кисть парню полностью отрезало. Коллеги рабочего незамедлительно перетянули руку ремнем, чтобы остановить кровь, а отрезанную конечность упаковали в пакет. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.Около 10 часов длилась операция по реплантации кисти (хирургическое приживление отделенной от организма конечности). Провел ее хирург-травматолог Станислав Ткаченко. Врач сшил под мощным микроскопом нервы, сухожилия, сосуды и ткани. Поврежденные кости соединил с помощью металлических спиц.Подобные операции считаются «ювелирными». В ГБСМП Ростова-на-Дону создана и успешно работает сильная команда хирургов-кистевиков, выполняющая операции по микрокистевой хирургии пациентам из Ростова, области и Юга России. Это хирург-травматолог Станислав Ткаченко и его коллеги – Антон Бехтерев и Игорь Силецкий.Так, весной этого года хирурги благополучно пришили ростовчанину пальцы, которые он, монтируя столешницу для кухонного гарнитура, случайно отрезал себе циркулярной пилой.