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Крупный пожар на складе с макулатурой в Ростове потушили спустя 12 часов

Крупный пожар на складе с макулатурой в Ростове потушили спустя 12 часов
В Ростове потушили крупный пожар на складе с макулатурой. Около 60 спасателей справились со стихией 22 февраля к 20:30.

Пламя вспыхнуло на улице Доватора, 148. Довольно быстро огонь охватил около 1 800 квадратных метров. В небо поднялся огромный столб дыма, который можно было увидеть с любого места Западного жилого массива.

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. Причина возгорания станет известна после экспертизы.
Фото: DonDay
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