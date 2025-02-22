Крупный пожар на складе с макулатурой в Ростове потушили спустя 12 часов

Фото: DonDay

В Ростове потушили крупный пожар на складе с макулатурой. Около 60 спасателей справились со стихией 22 февраля к 20:30.Пламя вспыхнуло на улице Доватора, 148. Довольно быстро огонь охватил около 1 800 квадратных метров. В небо поднялся огромный столб дыма, который можно было увидеть с любого места Западного жилого массива.По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. Причина возгорания станет известна после экспертизы.