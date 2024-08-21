В Ростове-на-Дону девушка-водитель на сносях сбила мотоциклиста

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове беременная девушка за рулем авто сбила двух парней на мотоцикле. Авария произошла 20 августа около 21:30 в микрорайоне Суворовском.Как сообщил DonDay, байкер в результате ДТП попал в реанимацию БСМП. Состояние 28-летнего парня оценивают как тяжелое. Его 18-летний пассажир тоже получил травмы. По словам очевидцев, он бился в конвульсиях, а из головы у него вытекло порядка полулитра крови.Девушку из «Опеля» осмотрели медики. Врачи переживали, что будущая мама на 38-й неделе беременности тоже могла пострадать. К счастью, все обошлось — девушка отделалась легким испугом.По информации УГИБДД по региону, авария произошла, когда 29-летняя девушка на «Опеле Астра» разворачивалась на улице Петренко, 3, рядом с ТЦ «Суворовский». Она не сразу увидела мотоцикл и оказалась прямо у него на пути.