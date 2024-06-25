В Ростове на Буденновском в ДТП пострадали двое водителей

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В Ростове-на-Дону на Буденновском проспекте, 98А произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Фиат Дукато».По предварительным данным, 24 июня водитель микроавтобуса, 57-летний мужчина, не справился с управлением и наехал на остановившийся на перекрёстке автомобиль «Лада Гранта».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель «Фиата» и 65-летний водитель «Лады». Их госпитализировали с травмами.