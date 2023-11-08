На Северном в Ростове на большой площади горел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 7 ноября около 7:30.Воспламенился один из домов в переулке Грибном. Пламя уничтожало на своем пути вещи, мебель и бытовую технику. Вскоре полыхал весь дом. Соседи, увидев столб дыма, тут же вызвали спасателей.- На место направили 12 человек на трех автоцистернах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию огнеборцев пламя охватило более 50 квадратных метров жилья. Через полчаса специалисты ликвидировали открытое горение, а еще через 10 минут смогли полностью потушить пожар.К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Вероятно, жильцы либо успели выскочить из горящего дома, либо ушли до того, как он загорелся.