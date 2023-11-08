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На Северном в Ростове на большой площади горел частный дом

На Северном в Ростове на большой площади горел частный дом
В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 7 ноября около 7:30.

Воспламенился один из домов в переулке Грибном. Пламя уничтожало на своем пути вещи, мебель и бытовую технику. Вскоре полыхал весь дом. Соседи, увидев столб дыма, тут же вызвали спасателей.

- На место направили 12 человек на трех автоцистернах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К прибытию огнеборцев пламя охватило более 50 квадратных метров жилья. Через полчаса специалисты ликвидировали открытое горение, а еще через 10 минут смогли полностью потушить пожар.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Вероятно, жильцы либо успели выскочить из горящего дома, либо ушли до того, как он загорелся.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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