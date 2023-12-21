В Ростове в Авиамоторном огородили ливневку, в которой погибла учительница

Фото: Соцсети.

В Ростове в переулке Авиамоторном сигнальной лентой огородили место гибели учительницы. Лента растянута по всему участку, где находится опасная ливневка. Видимо, специалисты ресурсоснабжающей организации думают, что таким способом можно будет избежать еще одной трагедии.Напомним, в апреле этого года в Ростове во время сильного дождя пожилая женщина угодила в эту ливневку и не смогла выбраться. Потоком воды старушку буквально смыло на несколько метров. Женщина захлебнулась дождевой водой.Виновным в трагедии признали начальника участка, который не обеспечил своевременную расчистку ливневки от мусора. Несмотря на трагедию и уголовное дело, там продолжают красоваться мусор, а также сухие ветки и опавшие листья.