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В Ростове мужчина снял с карты своего приятеля 100 тысяч рублей, пока тот спал

В Ростове мужчина снял с карты своего приятеля 100 тысяч рублей, пока тот спал
Пока мужчина спал, приятель снял с его карты 100 тысяч рублей в Ростове. Подозреваемого задержали 14 июня.

Сам инцидент произошёл 15 марта 2019 года. В тот день знакомые распивали алкогольные напитки. Когда один из них заснул, второй украл у него банковскую карту и пароль от неё. Затем он снял с неё 100 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Злоумышленника смогли поймать только спустя три месяца.

Как выяснилось, 36-летний подозреваемый ранее был судим за нарушение правил оборота наркотиков.

- В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас задержанный находится под стражей.

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