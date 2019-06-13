В Ростове мужчина снял с карты своего приятеля 100 тысяч рублей, пока тот спал



Пока мужчина спал, приятель снял с его карты 100 тысяч рублей в Ростове. Подозреваемого задержали 14 июня.



Сам инцидент произошёл 15 марта 2019 года. В тот день знакомые распивали алкогольные напитки. Когда один из них заснул, второй украл у него банковскую карту и пароль от неё. Затем он снял с неё 100 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Злоумышленника смогли поймать только спустя три месяца.



Как выяснилось, 36-летний подозреваемый ранее был судим за нарушение правил оборота наркотиков.



- В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сейчас задержанный находится под стражей.