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В Ростове мужчина ограбил супружескую пару во время прогулки

В Ростове мужчина ограбил супружескую пару во время прогулки
В Ростова-на-Дону 35-летний мужчина ограбил супружескую пару. Происшествие случилось 30 марта в Ворошиловском районе города.

В тот вечер ростовчанин прогуливался по улице со своей женой. К ним подбежал неизвестный, оттолкнул женщину и сорвал с шеи горожанина золотую цепочку. С "добычей" он сбежал.

Потерпевший отправился в отдел полиции, где описал приметы злоумышленника. Ориентировка на розыск была разослана всем патрулирующим нарядам.

В тот же день правоохранители обнаружили подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

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