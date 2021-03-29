В Ростове мужчина ограбил супружескую пару во время прогулки

В Ростова-на-Дону 35-летний мужчина ограбил супружескую пару. Происшествие случилось 30 марта в Ворошиловском районе города.В тот вечер ростовчанин прогуливался по улице со своей женой. К ним подбежал неизвестный, оттолкнул женщину и сорвал с шеи горожанина золотую цепочку. С "добычей" он сбежал.Потерпевший отправился в отдел полиции, где описал приметы злоумышленника. Ориентировка на розыск была разослана всем патрулирующим нарядам.В тот же день правоохранители обнаружили подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".