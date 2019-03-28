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В Ростове мужчина избил тростью 52-летнюю женщину

В Ростове мужчина избил тростью 52-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону мужчина избил тростью 52-летнюю женщину. Инцидент случился на улице Вавилова, 75/5, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, между Татьяной Н. и ее соседом произошел конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в избиение. Мужчина несколько раз ударил женщину тростью.

В результате нападения пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Так, у нее зафиксировали черепно-мозговую травму, а также ушиб теменной области. Женщину доставили в больницу.

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