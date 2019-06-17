В Ростове 41-летнюю женщину избил сосед



В Ростове-на-Дону 41-летнюю женщину избил сосед. Происшествие произошло на улице Борисоглебской 17 июня. Информацию об этом передает информационный портал DonDay.



Сообщается, что по неизвестным причинам в одном из домов произошла ссора между двумя жильцами: женщиной и мужчиной. Словесная перепалка быстро переросла в избиение 41-летней Натальи Г. Сосед начал бить ее по лицу и голове.



В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Кроме того, у нее серьезно поврежден нос. Прибывшие на место медики доставили ее в травматологическое отделение ЦГБ.