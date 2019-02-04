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В Ростовской области при столкновении «Ауди» и маршрутки пострадали трое

В Ростовской области при столкновении «Ауди» и маршрутки пострадали трое
В Миллеровском районе Ростовской области три человека пострадали во время ДТП. Авария произошла в хуторе Краснянка на улице Первомайская 5 февраля.

Около 11:30 по дороге двигалась «Ауди А6» под управлением 34-летнего водителя. Он съехал на полосу, предназначенную для строительного движения. Там он столкнулся с микроавтобусом «Хёндай», за рулём которого сидел 47-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали водитель легковушки, его 21-летний пассажир и 70-летняя пенсионерка, ехавшая в автобусе.

- Все потерпевшие переданы медикам и доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка.

В Ростовской области при столкновении «Ауди» и маршрутки пострадали трое

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