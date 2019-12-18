В Ростове маршрутка № 85 врезалась в столб



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась около 18 часов 20 декабря на проспекте Шолохова.



Водитель автобуса № 85, следующий от железнодорожного вокзала в Аксай, выскочил на обочину и врезался в столб.



Транспорт получил серьёзные механические повреждения. У него оказались разбиты лобовое и боковые стёкла, сломано крыло переднего колеса, а также смята вся передняя часть. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства ДТП уточняются.

