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В Ростове маршрутка № 85 врезалась в столб

В Ростове маршрутка № 85 врезалась в столб
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась около 18 часов 20 декабря на проспекте Шолохова.

Водитель автобуса № 85, следующий от железнодорожного вокзала в Аксай, выскочил на обочину и врезался в столб.

Транспорт получил серьёзные механические повреждения. У него оказались разбиты лобовое и боковые стёкла, сломано крыло переднего колеса, а также смята вся передняя часть. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства ДТП уточняются.

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