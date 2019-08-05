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В Ростове из-за ребёнка, больного раком, экстренно приземлился самолёт

В Ростове из-за ребёнка, больного раком, экстренно приземлился самолёт
В Ростове совершил экстренную посадку самолёт, пассажиру которого стало плохо во время полёта. Инцидент произошёл 7 августа.

Лайнер направлялся из Москвы в Тель-Авив. На борту находилась семья с 14-летним подростком, болеющим раком. Мальчик направлялся в Израиль на операцию. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. Во время перелёта ему неожиданно стало плохо, и самолёт экстренно приземлился в Платове. Ребёнка забрали в больницу, а лайнер продолжил рейс в Израиль.

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