В Ростове из-за ребёнка, больного раком, экстренно приземлился самолёт



В Ростове совершил экстренную посадку самолёт, пассажиру которого стало плохо во время полёта. Инцидент произошёл 7 августа.



Лайнер направлялся из Москвы в Тель-Авив. На борту находилась семья с 14-летним подростком, болеющим раком. Мальчик направлялся в Израиль на операцию. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. Во время перелёта ему неожиданно стало плохо, и самолёт экстренно приземлился в Платове. Ребёнка забрали в больницу, а лайнер продолжил рейс в Израиль.