В Ростове из-за ДТП на левом берегу Дона образовалась пробка

Фото: Rostov.ru

В Ростове на левом берегу Дона из-за ДТП образовалась пробка. Авария случилась утром 5 октября.По словам очевидцев, КамАЗ столкнулся с легковушкой и перегородил проезжую часть. На кадрах видно, что авто встало прямо посреди дороги в третьем ряду. Движение парализовано на кольцевом съезде на улицу Левобережную.По какой причине случилась авария, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося.Водителям в ближайшее время следует планировать свои маршруты.