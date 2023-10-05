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В Ростове из-за ДТП на левом берегу Дона образовалась пробка

В Ростове из-за ДТП на левом берегу Дона образовалась пробка
В Ростове на левом берегу Дона из-за ДТП образовалась пробка. Авария случилась утром 5 октября.

По словам очевидцев, КамАЗ столкнулся с легковушкой и перегородил проезжую часть. На кадрах видно, что авто встало прямо посреди дороги в третьем ряду. Движение парализовано на кольцевом съезде на улицу Левобережную.

По какой причине случилась авария, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося.

Водителям в ближайшее время следует планировать свои маршруты.
Фото: Rostov.ru
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