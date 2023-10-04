Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за ДТП в Доломановском образовалась пробка

В Ростове из-за ДТП в Доломановском образовалась пробка
В Ростове из-за аварии в Доломановском образовалась пробка. Кадры с места ДТП 4 октября опубликовали горожане в соцсетях.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение парализовано неподалеку от бизнес-центра «Гвардейский». По словам очевидцев, на участке у перегруженного камнями грузовика сорвало крепление заднего борта. Все содержимое вывалилось прямо на проезжую часть.

При каких обстоятельствах прицеп отвалился, неизвестно. В УГИБДД пока не давали официальных комментариев.

Теперь водителям придется потерять время, пока груду кирпичей не уберут с полосы. Им следует выбирать объездные пути, чтобы не простаивать в дорожном заторе.
Фото: Соцсети/ Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.