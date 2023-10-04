В Ростове из-за ДТП в Доломановском образовалась пробка

Фото: Соцсети/ Яндекс.Карты

В Ростове из-за аварии в Доломановском образовалась пробка. Кадры с места ДТП 4 октября опубликовали горожане в соцсетях.Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение парализовано неподалеку от бизнес-центра «Гвардейский». По словам очевидцев, на участке у перегруженного камнями грузовика сорвало крепление заднего борта. Все содержимое вывалилось прямо на проезжую часть.При каких обстоятельствах прицеп отвалился, неизвестно. В УГИБДД пока не давали официальных комментариев.Теперь водителям придется потерять время, пока груду кирпичей не уберут с полосы. Им следует выбирать объездные пути, чтобы не простаивать в дорожном заторе.