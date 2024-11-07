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В Ростове ищут водителя, который в микрорайоне Суворовском сбил 13-летнюю школьницу. Запись аварии оказалась в интернете.Дорожное происшествие случилось 6 ноября около полудня. По предварительным данным, черный «Ниссан Теана» двигался по улице Петренко, когда девочка переходила дорогу. В этот момент автомобиль сбил школьницу.Как рассказали очевидцы, водитель все же остановился, но лишь для того, чтобы отругать ребенка, а затем скрылся с места происшествия.Девочка с травмами была доставлена в больницу.Если вы стали свидетелем ДТП или видели похожий автомобиль во дворах, просьба сообщить по телефону: 8-928-105-53-53.