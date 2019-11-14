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В Ростове после ссоры с кавалером без вести пропала женщина

В Ростове после ссоры с кавалером без вести пропала женщина
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 37-летнюю женщину. О местонахождении Эмилии Латфулиной ничего не известно с 15 ноября.

По словам кавалера ростовчанки, в тот день мужчина поругался со своей дамой, и она ушла за выпивкой. Эмилия пошла к знакомому Роману и пробыла у него до обеда. С тех пор на связь она не выходит.

У разыскиваемой русые волосы, глаза сине-зеленые, рост - 168 сантиметров.

В день исчезновения на женщине были черные джинсы и темно-зеленая куртка с капюшоном. С собой она взяла рыжую сумку из кожзама.

Если вы видели ростовчанку, сообщите об этом по телефону: 8-909-424-99-45.

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