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В Ростове ищут 68-летнего мужчину

В Ростове ищут 68-летнего мужчину

В Ростове ищут 68-летнего Александра Казинцева. Мужчина вышел из дома 9 августа, примерно в 13:00 и до сих пор не выходил на связь. Обеспокоенные родственники с просьбой о помощи обратились к волонтёрам и в полицию.

Последний раз Казинцева видели в рубашке в клетку, синих джинсах и черных сандалях. Мужчина худощав на вид. У него седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Рост Казинцева около 180 сантиметров.

Если вы увидите этого мужчину на улице, обратитесь по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

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