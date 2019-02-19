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В Ростове иномарка с номерами «РОС» сбила пешехода

В Ростове иномарка с номерами «РОС» сбила пешехода
Иномарка с номерами серии «РОС» сбила пешехода в Ростове. ДТП произошло 21 февраля на улице 1-й Конной Армии.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» с номерами правительственной серии допустил наезд на пешехода, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия мужчина пострадал и был госпитализирован, пишет DonDay.ru.

Отметим, что полностью избежать ответственности за ДТП с участием пешехода, даже если он переходил дорогу в неположенном месте, не удастся. В этом случае предусмотрена административная ответственность при наличии у пострадавшего травм не выше средней степени тяжести. Если пострадавшему причинён средний или тяжкий вред здоровью, водителя могут привлечь к уголовному наказанию.

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