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В Ростове горят три частных дома на Сельмаше

В Ростове горят три частных дома на Сельмаше
В Ростове произошел крупный пожар в районе Сельмаша. ЧП случилось 14 декабря около 16:30.

По предварительной информации, воспламенились дома на улице Лянде, 13. Пламя охватило сразу три жилья. Очевидцы вызвали на место спасателей.

— Огонь тушат 42 человека на 11 единицах спецтехники, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду огнеборцев полыхало порядка 500 квадратных метров жилплощади. Спустя час пламя удалось локализовать. Пожарные продолжают ликвидировать ЧП.
Фото: соцсети (тг Тютина).
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