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В Ростове горит музыкальный театр

В Ростове горит музыкальный театр
В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание.

Пожар начался около 17 часов 9 июля. По предварительным данным, очаг возгорания находится на крыше здания. По данным ГУ МЧС Ростовской области, на месте работают восемь единиц техники и 40 спасателей. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информация уточняется.

Напомним, в настоящее время идёт реставрация Ростовского музыкального театра. Только на ремонт системы отопления было выделено 55 580 970 рублей.

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