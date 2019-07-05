В Ростове горит музыкальный театр



В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание.



Пожар начался около 17 часов 9 июля. По предварительным данным, очаг возгорания находится на крыше здания. По данным ГУ МЧС Ростовской области, на месте работают восемь единиц техники и 40 спасателей. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информация уточняется.



Напомним, в настоящее время идёт реставрация Ростовского музыкального театра. Только на ремонт системы отопления было выделено 55 580 970 рублей.



