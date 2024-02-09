В Ростове «ГАЗель» переехала 22-летнюю девушку

Фото: соцсети (тг Это Ростов!)

В Ростове 22-летняя девушка попала под колеса «ГАЗели». Жуткая авария случилась 8 февраля около 10:30 в Нахичевани.По улице 14-я Линия ехал 41-летний мужчина на «ГАЗели». Он свернул на улицу Мурлычева (в районе дома № 51). В этот момент на дорогу вышел человек. Девушка переходила проезжую часть рядом с пешеходным переходом. Водитель фургончика ударил по тормозам, но было уже поздно. Транспорт сбил горожанку и переехал ее.— В результате ДТП пострадавшую доставили в медучреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, девушка как минимум получила травмы головы и переломы ног.