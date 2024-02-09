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В Ростове «ГАЗель» переехала 22-летнюю девушку

В Ростове «ГАЗель» переехала 22-летнюю девушку
В Ростове 22-летняя девушка попала под колеса «ГАЗели». Жуткая авария случилась 8 февраля около 10:30 в Нахичевани.

По улице 14-я Линия ехал 41-летний мужчина на «ГАЗели». Он свернул на улицу Мурлычева (в районе дома №  51). В этот момент на дорогу вышел человек. Девушка переходила проезжую часть рядом с пешеходным переходом. Водитель фургончика ударил по тормозам, но было уже поздно. Транспорт сбил горожанку и переехал ее.

— В результате ДТП пострадавшую доставили в медучреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, девушка как минимум получила травмы головы и переломы ног.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
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