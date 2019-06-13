В Ростове две девочки отравились, выпив чистящее средство



В Ростове-на-Дону две девочки отравились, выпив жидкость для чистки ванны. Происшествие произошло вечером 17 июня на улице Дачной. Об этом сообщает DonDay.



По данным издания, 3-летняя и 5-летняя малышки играли дома. Взрослые ненадолго отвлеклись и упустили детей из виду. В этот момент девочки наткнулись на чистящее средство. Из любопытства они по очереди глотнули жидкость. После этого им сразу же стало плохо.



Пришедшие на плач родители обратились в «скорую помощь». Прибывшие на место медики диагностировали у малышек отравление бытовой химией. Детей госпитализировали городскую больницу № 20.





