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В Волгодонске годовалая девочка отравилась, выпив масло для волос

В Волгодонске годовалая девочка отравилась, выпив масло для волос
В Ростовской области маленькая девочка попала в больницу с отравлением. Происшествие случилось в Волгодонске 2 февраля.

Как сообщает DonDay Волгодонск, годовалая малышка ненадолго осталась без присмотра взрослых. Кроха взяла в ванной флакон с маслом для волос и выпила его. Мама, увидев в руках у девочки бутылку, сразу вызвала «скорую».

Девочку доставили в детскую городскую больницу. У неё диагностировали отравление. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Она находится под наблюдением специалистов.

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