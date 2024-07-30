Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове два человека пострадали в ДТП на Западном

В Ростове два человека пострадали в ДТП на Западном
В Ростове-на-Дону двое пострадали в ДТП на Западном. Происшествие случилось 29 июля около 18:30.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице 3-й Круговой. На перекрестке с улицей Лазаревской ему дорогу не уступил 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043». Избежать столкновения не удалось.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель «Киа» и его 19-летний пассажир. Их отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.