В Ростове два человека пострадали в ДТП на Западном

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону двое пострадали в ДТП на Западном. Происшествие случилось 29 июля около 18:30.По предварительным данным, 40-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице 3-й Круговой. На перекрестке с улицей Лазаревской ему дорогу не уступил 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043». Избежать столкновения не удалось.По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель «Киа» и его 19-летний пассажир. Их отвезли в больницу.